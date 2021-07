Lyon : l’ancien élu et médecin réputé Jean-Michel "Max" Dubernard est mort

L’information révélée ce dimanche par le Progrès laisse Lyon orpheline d’un homme qui a bouleversé la médecine et qui s’était aussi investi dans la gestion de la Ville.

Jean-Michel Dubernard, disparu à l'âge de 80 ans, a été un pionnier dans le domaine de la greffe. Son exploit le plus connu remonte à 2000, lorsque son équipe et lui réalisent la première double greffe bilatérale des mains et des avant-bras sur Denis Chatelier, victime quatre ans plus tôt d’un accident alors qu’il manipulait une fusée artisanale.

Cinq ans plus tard, le professeur Dubernard participait à la première greffe partielle du visage sur Isabelle Dinoire, défigurée par son chien. La prouesse, première mondiale, continue d’assoir la renommée internationale du Lyonnais, débutée en 1998 lorsqu’il dirigea la première allogreffe d’une main.

En 2017, il qualifiait la France de "pays le plus con du monde", regrettant que les programmes de recherche en matière de greffes avaient été abandonnés après ses travaux, laissant le champ libre de l’innovation et du monopole aux étrangers et notamment les Etats-Unis.

Jean-Michel Dubernard, surnommé "Max" par ses proches, avait en parallèle connu une carrière politique avec deux mandats de député du Rhône, dont l’un de 14 ans dans la 3e circonscription laissée ensuite à un autre homme de médecine, Jean-Louis Touraine. Il avait aussi été adjoint au maire de Lyon de 1983 à 2001, sous Francisque Collomb, Michel Noir et Raymond Barre.

L’une de ses dernières prises de position politique remonte à 2013, lorsqu’il a soutenu Nora Berra aux primaires de l’UMP pour les municipales lyonnaises de 2014. Avant de changer d’avis et de miser sur Michel Havard lorsque l’ancienne secrétaire d’Etat à la Santé s’était rangée, à la surprise générale, derrière Georges Fenech.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs élus ont rendu hommage à Jean-Michel Dubernard, comme Philippe Cochet, le maire de Caluire-et-Cuire : " Adieu Max. Tu étais un personnage entier et attachant. Nous avons eu de grands moments à l'Assemblée nationale. Avec toi on riait et on s'engueulait. Bref on vivait !!!". "Un caractère, des valeurs, un Homme... Adieu Max", a lui écrit Philippe Meunier, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ancien député.