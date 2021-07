Lyon : renforts de police et encadrement de la vente d’alcool et de feux d’artifice pour le 14 juillet

Ce lundi soir, le représentant de l’Etat les a détaillés dans un communiqué de presse. Pascal Mailhos a ainsi renforcé le dispositif de forces de l’ordre. Mardi et mercredi, ce sont 450 policiers nationaux qui quadrilleront le territoire de la Métropole de Lyon, avec l’appui de 200 sapeurs-pompiers le premier jour et 250 le second. A noter que 250 autres sapeurs-pompiers resteront mobilisables à tout moment. Outre les problèmes éventuels liés aux feux d’artifice et pétards, il convient de rappeler que la fête nationale est souvent l’occasion pour des jeunes de banlieues d’incendier de nombreux véhicules.

Le préfet du Rhône a aussi pris des arrêtés qui interdiront la vente d’alcool à emporter mardi et mercredi de 20h à 6h du matin. La consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique en dehors des lieux réservés à cet effet, de mardi 12h au jeudi 4h du matin.

Enfin, la vente, détention et usage de feux d’artifice, fusées, pétards de catégories F2, F3 et T1, ainsi que de carburant en récipient portable seront interdits de mardi à jeudi, aux mêmes horaires.

Pascal Mailhos conclut en rappelant à la population que le port du masque redevient fortement conseillé, même en extérieur, lorsque les règles de distanciation ne peuvent plus s’appliquer. Les grands attroupements pour profiter du feu d’artifice de Lyon seront ainsi propices au retour du masque.