Vaccin : la prise de rendez-vous sur Doctolib dans le Rhône augmente de plus de 850% depuis l'allocution de Macron

Si bien que le nombre de prises de rendez-vous sur Doctolib a augmenté de 853% dans notre département, passant ainsi de 3 961 ce lundi à plus de 37 700 ce mardi matin. Il s'agit là d'un chiffre concernant uniquement les premières injections. Et l'augmentation est encore plus impressionnante à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes : LyonMag a repéré un taux d'évolution de 981% (de 11 809 lundi à plus de 127 700 ce mardi). Inutile de préciser qu'il s'agit là d'un record pour une période d'un jour.

Autre donnée remarquable, l'allongement de la file d'attente. Dans le Rhône, il faut désormais attendre en moyenne 13 jours entre la prise de rendez-vous et l'injection. Seulement 267 créneaux sont disponibles sous 3 jours, 513 sous 7 jours et 10 592 sous 14 jours.

Prise de conscience générale ou craintes liées aux futures restrictions ? Quoi qu'il en soit, la stratégie gouvernementale et l'effet d'annonce voulu par Emmanuel Macron a visiblement porté ses fruits. Pour rappel, sur le territoire national, Doctolib a enregistré 925 783 nouvelles prises de rendez-vous depuis l'allocution présidentielle.