Le directeur de l'EPM de Meyzieu suspendu après une enquête administrative accablante

Ce sont nos confrères de Médiacités qui la révèlent ce mercredi.

Depuis le 12 février, Catherine Bessaguet est directrice par intérim de l'Etablissement pour Mineurs de Meyzieu. Elle remplace au pied-levé Patrick Wiart, suspendu de ses fonctions après une seconde enquête administrative interne.

Arrivé à Meyzieu en 2017, Patrick Wiart avait déjà été dans le viseur de sa hiérarchie, qui avait pris connaissance d'un premier rapport de l'Inspection générale de la justice qui notait une "absence de maîtrise par le chef d'établissement de sujets aux enjeux majeurs".

Fin 2020, les enquêteurs étaient revenus sur place et leur nouvel avis est édifiant : Patrick Wiart ne maîtriserait pas le budget de l'EPM, pas plus que le logiciel des commissions de discipline. Très souvent absent, il connaîtrait mal le bâtiment de l'Est lyonnais et avait réussi le tour de force de se perdre lorsqu'il avait fait visiter au préfet en 2019...

Selon Médiacités, Patrick Wiart pourrait être recasé à Marseille.

Quant à l'EPM de Meyzieu, il va devoir être repris en urgence. L'an dernier, un rapport de l'Observatoire international des prisons évoquait un établissement "en surchauffe", touché par une forte surpopulation d'adolescents incarcérés. Une cinquantaine de personnes (garçons et filles) s'y trouvent actuellement, contre une quarantaine en 2017.