Lyon : rodéos et armes exhibées, le clip des "Daltons" dans le viseur de la justice

Rue Stéphane Coignet, les agents ont passé les menottes à l’organisateur du clip "les Daltons du 8", une vidéo qui met à l’honneur des rappeurs de l’agglomération lyonnaise. Dans un premier clip du collectif dévoilé en février, et qui cumule désormais plus de 300 000 vues, il est possible de voir notamment des rodéos et de nombreuses armes à feu mises en scène pour créer le buzz.

L’individu, dont l’âge n’a pas été précisé, a été placé en garde à vue. Auditionné, ce dernier a fait valoir son droit au silence. Il sera présenté ce mercredi au parquet de Lyon en vue d’un jugement en comparution immédiate.