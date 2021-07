Mission d'évaluation de la loi renforçant la lutte contre les rodéos urbains : les rapporteurs en déplacement à Lyon ce jeudi

La députée LREM des Yvelines, Natalia Pouzyreff, et le député LR de l'Essonne, Robin Reda, viennent échanger avec les élus locaux, les services de l'Etat en charge de la sécurité publique et des représentants du parquet. Ensemble, ils analyseront les mesures territorialement mises en œuvre pour lutter contre le phénomène des rodéos urbains, confronteront les expériences des différents acteurs, et évalueront l’efficacité des dispositifs en vigueur. Des échanges qui auront lieu à la Préfecture du Rhône.

Ce déplacement intervient alors que la Ville de Lyon, le Parquet et la Préfecture avaient annoncé il y a quinze jours faire de la lutte contre les rodéos une priorité. Depuis le début de l'année, 16 individus ont été écroués.