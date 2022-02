Lyon : un rodéo sauvage d’une centaine de motos ce dimanche

Dès 14h30 environ, des dizaines de pilotes de deux-roues et de quads se sont réunis sur les grands axes de Lyon et son agglomération. Le périphérique a notamment été plébiscité dans ce qui ressemble à un remake du rodéo géant qui s’était déjà déroulé en mai 2020 entre Rhône et Saône.

Sur les nombreuses vidéos relayées via les réseaux sociaux, on pouvait voir des dizaines d’individus sans casque et en T-shirt, parfois à plusieurs sur le même engin. Sur leurs deux-roues, des jeunes n'hésitaient pas à enchainer pointes de vitesse, roues arrières ou circulation à contresens.

Aucun blessé ne serait à déplorer. D’après Le Progrès, cinq interpellations auraient toutefois été menées par les policiers qui ont réussi à ne pas laisser passer le convoi en Presqu'île, à l'heure où se déroulait un rassemblement pro-Ukraine.