Près de Lyon : arrêté après un rodéo, il réussit presque à s'évader grâce aux jeunes du quartier

Les policiers repéraient un individu bien connu de leurs services en train de réaliser un rodéo sur une moto-cross boulevard Jodino. Le jeune homme de 23 ans jetait son deux-roues sur les forces de l'ordre et prenait la fuite avec un complice qui conduisait une autre moto.

Repéré plus tard dans un véhicule stationné rue des Martyrs et de la Résistance, le Vénissian était interpellé. Mais il se débattait, injuriait les fonctionnaires et haranguait la foule.

Menotté et installé à l'arrière d'une voiture de police, il voyait une quinzaine de jeunes hostiles débarquer pour l'aider à s'évader. L'un d'eux âgé de 21 ans tentait d'ouvrir la portière mais était repoussé par un policier puis interpellé.

En garde à vue, les deux reconnaissaient les faits qui leur étaient reprochés.

Le plus jeune, qui avait tenté d'ouvrir la portière de la voiture de police, était laissé libre et sera jugé le 1er décembre. Quant à l'auteur du rodéo, il écopait de 6 mois de prison sans mandat de dépôt.