Lyon : 16 individus en prison pour rodéos urbains depuis le début de l'année

Ce mardi matin, les autorités qui gèrent la sécurité à Lyon s'étaient données rendez-vous à la fourrière municipale du 7e arrondissement, rue Pierre Semard, pour tirer un nouveau bilan du plan anti-rodéo lancé en juillet 2020 dans les communes de Lyon, Villeurbanne, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin, Bron et Vénissieux.

Dans le bâtiment couvert de la fourrière, élus et fonctionnaires se sont retrouvés devant une douzaine de motos et scooters en rang d'oignon, mais aussi deux voitures dont une Maserati confisquée depuis vendredi soir après une multitude d'infractions. Une partie seulement de tous les véhicules saisis ces derniers mois dans l'agglomération lyonnaise.

Le message était clair a rapidement annoncé Pascal Mailhos, le préfet du Rhône : "Que ces saisies dissuadent les auteurs de ces actes. Pour ce phénomène que l'on retrouve dans toutes les grandes villes, le principe c'est méthode et détermination. Depuis juillet 2020 tous les deux mois, nous voyons chacun des maires pour engager les réponses sur ce sujet comme sur d'autres. Il y a de plus en plus de procédures de judiciarisation, plus d'interpellations, de véhicules saisis". La règle en cas de rodéo reste la même continue Pascal Mailhos : "Très souvent, on ne peut pas interpeller au moment même pour ne pas provoquer de suraccident. L'enquête se fait dans un second temps". Un refrain que l'on connaît et que certains syndicats policiers regrettent.

Prison ferme pour 16 auteurs de rodéos

Nicolas Jacquet, procureur de la République de Lyon, confirmait l'analyse du représentant de l'Etat : "C'est de la violence de voie publique, le principe c'est d'ouvrir des enquêtes systématiquement et ce dans deux directions : identifier les auteurs des rodéos, mais aussi ceux qui incitent à la commission de rodéos. Je rappelle qu'être auteur de rodéo c'est un an d'emprisonnement encouru, inciter c'est deux ans depuis la loi de 2018".

Ainsi, une centaine de procédures ont été ouvertes depuis le début de l'année, "55 personnes ont été identifiées et parmi elles 26 majeurs jugés en comparution immédiate. Si vous n'êtes pas interpellés sur le moment, la réponse sera toujours emprise de fermeté, ce sera un passage devant le tribunal".

Des jugements qui ont amené 20 des majeurs arrêtés à être condamnés à des peines de prison, avec du ferme pour 16 d'entre eux. Enfin, pour trois d'entre eux, des interdictions de territoire ont été prononcées, "notamment la Presqu'île, où vous avez essentiellement des individus qui ne sont pas originaires du centre-ville, qui viennent commettre des rodéos. Le tribunal en a tiré les conséquences. La détermination se fera dans la durée pour ces faits extrêmement dangereux", concluait Nicolas Jacquet.

Alors qu'il semble compliqué de retrouver des individus difficilement identifiables, puisque cagoulés ou sur des motos sans plaque d'immatriculation, le Directeur de la DDSP du Rhône affirme "utiliser la vidéoprotection, mais aussi le renseignement judiciaire pour confronter les différentes informations afin d'aboutir à l'identification des auteurs. Nous essayons aussi de déterminer, avec l'analyse trajets effectués, où sont stockées ces motos cachées. Parmi elles, la majorité sont des tout-terrain, certaines enlevées par nos services dans des parties communes, des caves, des garages abandonnés".

Enfin, questionné sur le lancement d'une cellule anti-rodéo annoncée par ses soins en mai, Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, a reconnu ce mardi qu'il s'agissait plutôt d'une "mise en commun d'acteurs", en assurant que son "action reste extrêmement déterminée". Ce sont d'ailleurs des policiers municipaux qui avaient intercepté la Maserati de luxe le week-end dernier, en plein centre-ville de Lyon.

J.D.