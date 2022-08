Des rodéos urbains en baisse de 40% dans Lyon et le Rhône : "C’est toujours trop" selon la préfecture

Sus aux scooters et motos qui défilent à pleine vitesse et optant pour des comportements dangereux sur la route.

Le ministre de l’Intérieur a annoncé une intensification des contrôles cet été, et même le chiffre de 10 000 opérations mensuelles en France pour "lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route".

Dans le Rhône, la préfecture a entendu le message. Mais avec 4 à 5 contrôles quotidiens en zone police et 3 en zone gendarmerie, "on fait les chiffres de trois départements", se félicite Ivan Bouchier, préfet délégué à la Sécurité.

LyonMag a pu assister à différents contrôles réalisés ce jeudi après-midi à Villeurbanne. En attendant que des adeptes du rodéo tombent dans les filets des forces de l’ordre en planque place Jules Granclément, rue Emile Decorps et rue Léon Blum, axes de passage bien connus entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, le représentant de l’Etat fait un bilan.

Sur les sept premiers mois de 2022, 181 rodéos urbains ont été constatés dans le département. Contre 298 sur la même période de l’an dernier. Soit une baisse de 40%. "Ça fait environ 1 rodéo par jour, c’est toujours trop. (…) Mais -40%, j’aimerai bien aussi l’avoir pour les cambriolages", précise Ivan Bouchier.

Fervent défenseur de la vidéoprotection qu’il juge déterminante pour retrouver les auteurs de rodéos que la police "chasse" rarement, il cite 75 procédures judiciaires qui ont abouti sur 42 jugements.

"Les prétentions des auteurs de rodéos à dépasser les limites par provocation ou bravade, c’est un comportement asocial, assène Ivan Bouchier. C’est au détriment systématique de la tranquillité et de la sécurité".

Alors que le préfet de police salue des fonctionnaires devant le Pôle Pixel, un homme à scooter remonte la piste cyclable voisine. Pas le temps d’aller l’intercepter, son signalement est donné par radio.

Sous un soleil de plomb, les forces de l’ordre attendent inlassablement. Finalement, ils se rattrapent avec des infractions de la route. Rue Léon Blum, scooters et voitures s’engagent sur les voies de bus sous leurs yeux et se font systématiquement arrêter.

Sur 30 véhicules contrôlés, 8 verbalisations ont été faites pour circulation sur voie de bus (x5), téléphone au volant (x2) et une absence de déclaration de cession de carte grise. Une amende forfaitaire délictuelle a été distribuée pour défaut d'assurance et un véhicule a fini à la fourrière pour défaut de permis de conduire et d'assurance.

Le jeu du chat et de la souris va durer encore un certain temps. Tout le monde espère que cela se fera sans drame comme en région parisienne.

A.A.