Lutte contre les rodéos : 8 véhicules immobilisés en un week-end dans la Métropole de Lyon

Gérald Darmanin savait qu’avec le retour du soleil allié à des températures frôlant les 30°C, les rodéos sauvages allaient reprendre sur l’ensemble du territoire français, dont l’agglomération lyonnaise.

Le premier flic de France avait ainsi demandé aux préfets de redoubler de moyens pour empêcher les sorties des chauffards dans les rues. D’après Europe 1, 950 opérations de contrôles ont donc été menées par la police entre samedi et dimanche. Au total, 118 deux-roues ont été saisis pour près de 3 300 verbalisations dressées et 136 interpellations.

A Lyon et sa Métropole, 8 points de contrôle avaient été mis en place durant le week-end. Les policiers ont dressé plus de 40 verbalisations et immobilisé 8 véhicules dont 3 scooters qui n’étaient pas en règle.