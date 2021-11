Lyon : prison avec sursis pour le Dalton interpellé lors du dernier rodéo en centre-ville

Vendredi soir, le collectif des Daltons avait réalisé un dangereux rodéo urbain dans les rues du centre-ville de Lyon. Les délinquants avaient pour cela utilisé deux motos, peintes pour l’occasion avec des bandes blanches et jaunes. Les rappeurs lyonnais avaient notamment slalomé entre les passants de la place Bellecour. Rapidement, de nombreux policiers appuyés par un hélicoptère s’étaient lancés aux trousses des chauffard, l’un d’eux avait été interpellé dans le 7e arrondissement. Il était alors en train de relever sa KTM 250 cm3 pour tenter de fausser compagnie aux forces de l’ordre.

Ce mercredi, ce jeune homme âgé de 19 ans et originaire de Bron, a été présenté devant la justice pour un passage en comparution immédiate. Inconnu de la justice, sauf pour une mise en examen pour trafic de stupéfiants, le chauffard a été condamné à huit mois de prison avec sursis probatoire et une amende de 100 euros.

Pour éviter la case prison, il devra travailler ou se former selon Le Progrès. Le jeune homme devra également suivre un stage de sécurité routière qu’il devra financer même s’il est désormais sous le coup d’une interdiction de conduire une moto.

Chez le syndicat Alliance Police, la condamnation a été très mal accueillie : "Si c'est une blague, elle est très mauvaise. Pour rappel un refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui c'est 5 ans et 75 000 euros d'amende. Le message envoyé n'est pas le bon. Plus que cela, c'est surtout se moquer des moyens engagés et des risques pris par nos collègues pour interpeller ses délinquants".

Selon nos confrères, le Dalton avait déjà eu un accident, beaucoup plus grave cette fois, en septembre 2019. Hospitalisé, il avait alors passé 12 jours dans le coma. Un précédent dont les détails n’ont pas été révélés, qui n’a pas empêché l’individu de continuer à mettre en danger sa vie et celle des autres sur une moto vendredi dernier.

A noter que le collectif de rappeurs du 8e arrondissement a promis de récidiver avec une action programmée cette semaine en centre-ville.