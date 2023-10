Lyon : les anti-nucléaire vont manifester sur un pont du centre-ville ce dimanche

Ce dimanche, des collectifs appellent à manifester dans de nombreuses villes, y compris à Lyon, pour "dénoncer l’impact de l’industrie nucléaire sur le territoire" et le projet de relance de la filiale annoncé en juin par le gouvernement.

Dans la capitale des Gaules, la coordination Stop Bugey, Greenpeace Lyon et le Réseau "Sortir du nucléaire" vont participer au rassemblement selon les militants qui s’expriment via un site internet dédié. Le rendez-vous est fixé à partir de 11h au niveau de la rive droite du pont Wilson, entre les 2e et 3e arrondissements. "Durant quelques heures, le pont sera drapé de nos couleurs", promettent les anti-nucléaire.

D’autres manifestations sont prévues à Dieppe, Narbonne, Paris ou encore Angers.