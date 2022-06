Lyon : les rappeurs Lacrim et Many GT (les Daltons) bloquent l'A43 pour un clip

Le rappeur Many GT, connu pour être le leader des Daltons, a accueilli le rappeur d'influence Lacrim ce dimanche après-midi pour tourner un clip dans le 8e arrondissement de Lyon. De nombreux jeunes ont participé au tournage en utilisant notamment des motocross et des voitures de grosse cylindrée.

Aux alentours de 16h, le cortège a pris la direction de l'autoroute A43 avant de s'arrêter en plein milieu des voies. Cet arrêt, de courte durée semble-t-il, a permis à des pilotes de moto de faire des roues arrière et au conducteur d'un buggy de faire des "donuts" sur les voies.

Selon les premières informations, les forces de l'ordre n'ont procédé à aucune interpellation.

Pour rappel, en 2021, Many GT avait été incarcéré pour avoir tourné un clip dans lequel il exhibait de la drogue et des armes. Cette nouvelle provocation pourrait bien mettre les autorités en colère, d'autant plus que le rappeur lyonnais avait récemment assuré que son collectif, les Daltons, n'allait plus s'adonner à la pratique de rodéo urbain.