Tirs de Kalachnikov, rodéos, argent : Many GT (ex-Daltons) retombe dans ses travers pour son clip avec Lacrim

En ouverture de vidéo, ce message semble s'adresser directement aux détracteurs favoris des Daltons. Leur ex-leader, Many GT, a sorti ce vendredi le clip de "Plata et plomo" réalisé avec le rappeur Lacrim dans les rues de Lyon.

Et s'il avait promis avoir appris la leçon de son incarcération l'an dernier à la prison de Corbas et d'à l'avenir encadrer davantage ses clips, Many GT semble déjà avoir tout oublié. La figure du 8e arrondissement de Lyon exhibe durant 2 minutes 53 des armes de guerre, de l'argent à foison et des rodéos. Un individu vide même en l'air un chargeur de Kalachnikov (avec des balles à blanc ?) dans le dernier plan du clip.

Pas de trace toutefois du blocage de l'A43 du 19 juin dernier avec Lacrim. On aperçoit seulement le cortège de grosses cylindrées et de motos mené par les deux artistes sur l'axe de l'Est lyonnais.

Quelle sera la réponse du préfet du Rhône à "Plata et plomo" ? Selon nos informations, Many GT avait quitté la France après le tournage du clip.