Lyon : le camion publicitaire qui faisait la promo du nouveau clip des Daltons intercepté, le chauffeur en garde à vue

Leur titre, intitulé "Daltons toute ma life", est encore une ode à la désobéissance, aux armes, à la drogue, aux rodéos et aux menaces à peine voilées envers Gérald Darmanin et les maires de Lyon et de ses arrondissements.

Selon nos informations, le collectif de rappeurs/délinquants du 8e arrondissement de Lyon avait loué un camion lumineux pour parader en ville et retransmettre des images du clip ce jeudi.

Sauf que le camion, qui avait déjà été verbalisé lors de la dernière Fête des Lumières en décembre pour avoir fait de la publicité à une entreprise, a été immédiatement intercepté dans le 8e arrondissement. Et son conducteur a été interpellé. Placé en garde à vue, il peut être potentiellement poursuivi pour promotion de rodéos, risque de troubles à l'ordre public ou encore manifestation non déclarée.

Une prise des forces de l'ordre qui a provoqué la colère des Daltons. Sur Instagram, ces derniers ont déclaré : "Le camion est en règle mais comme d'habitude quand il s'agit des Daltons, le préfet et compagnie se permettent d'entraver la loi. (...) Plus vous jouez au con, plus on va jouer ! (...) Les bombes à eau dans la tête et autres belles surprises arrivent !".

Une référence à l'attaque aquatique récemment perpétrée contre Olivier Berzane, maire du 8e, qui avait été atteint en plein visage par une bombe à eau lors d'une visite aux commerçants en présence de Grégory Doucet.