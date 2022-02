Attaque des Daltons sur les maires de Lyon et du 8e : une plainte déposée

Si Grégory Doucet n'a pas été touché, Olivier Berzane a bien reçu le projectile lancé par les rappeurs : une bombe à eau.

"Ces agressions d’une violence inacceptable, ces menaces sur les personnes ne peuvent être tolérées. Rien ne saurait justifier de tels actes. Les Maires agissent au plus près des concitoyens dans tous les quartiers et en particulier ce jour-là dans un quartier où leurs actions sont attendues et nécessaires. Agresser les élus abime les valeurs de la République, ceux qui la servent", a réagi la Ville de Lyon dans un communiqué de presse.

Une plainte a été déposée.

"J'apporte tout mon soutien à Oliver Berzane, maire du 8e arrondissement de Lyon, victime ce matin d'une agression physique inadmissible. Ces tentatives d'intimidation d'élus n'ont de place ni dans notre ville ni ailleurs", a indiqué Grégory Doucet dans un tweet.