Lyon : une voiture touchée par des tirs d'arme à feu dans le 8e arrondissement

Cette fois encore, les détonations ont retenti dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos informations exclusives, c’est en effet sur l’avenue Jean Mermoz que ce samedi matin de nombreux policiers sont intervenus.

Peu avant 5h du matin, une voiture venait d’être touchée par plusieurs projectiles au niveau du supermarché Casino. Aucun blessé n’est à déplorer puisque les balles du ou des tireurs auraient terminé leurs courses dans la carrosserie du véhicule loué.

D’après une source proche du dossier, l’individu au volant serait connu pour trafic de stupéfiants. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces faits inquiétants. Et pour cause, plusieurs coups de feu à la Kalashnikov avaient été tirés dimanche dernier dans le même arrondissement. Des tirs en l’air, au niveau de l’intersection entre la rue Emile Combes et le boulevard des Etats-Unis, par un individu qui n’a pas encore été interpellé.

Puis mercredi, c’était cette fois dans le quartier de Guillotière qu’un homme âgé d’une vingtaine d’années avait été touché à l’épaule après une rixe qui avait viré à la fusillade. Là-encore, des investigations sont en cours pour tenter de retrouver les protagonistes qui étaient armés de pistolets.

J.D.