Many GT : "Les actions des Daltons me causent du tort"

Le rappeur lyonnais sortait de la prison de Corbas, trois jours avant la date initialement programmée. Incarcéré depuis l'été dernier après avoir été condamné pour l'organisation du premier clip des Daltons, le jeune homme a une obligation de travailler. Il portera également un bracelet électronique le temps de terminer sa peine de 4 mois, rajoutée pour s'être filmé dans sa cellule avec un téléphone portable.

Sauf que lundi, sa sortie a été éclipsée par l'action coup-de-poing des Daltons qui ont tiré sur la façade de la préfecture du Rhône à l'aide de lanceurs de paintball.

"Ca me porte préjudice et ça me cause du tort", réagit Many GT auprès de LyonMag. Il refuse qu'on lui colle l'étiquette de leader des Daltons. "Je fais partie du collectif de musique. Après, concernant les actions, je ne suis jamais au courant. Tout se fait en dehors du collectif", poursuit-il.

Alors l'opération menée contre le préfet Pascal Mailhos, il le jure, il n'était pas au courant.

"Je viens de sortir de prison, j'ai passé six mois et demi à l'isolement, c'était difficile. Je n'ai aucun intérêt à organiser quelque chose contre le préfet. Je ne veux plus leur donner l'occasion de me remettre en prison", promet Many GT, qui a constaté l'important dispositif de police qui a tourné toute la nuit de lundi à mardi dans le 8e arrondissement pour retrouver les Daltons de la préfecture. "Mardi matin, en allant au SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation ndlr), j'avais peur qu'on vienne m'arrêter pour ça", avoue-t-il.

Condamne-t-il pour autant les actions des Daltons, et notamment la dernière qui vise directement le représentant de l'Etat ? Il préfère marteler le fait qu'il ne fait que de la musique : "J'ai des supers projets de rap qui arrivent, je suis un artiste avant tout, pas un délinquant. Pour les clips, j'ai compris qu'il faut des autorisations, qu'on ne peut pas faire des rodéos dehors".

A-t-il des regrets ? "Avec le recul, concernant le premier clip et puis la vidéo en cellule, j'aurais fait autrement, j'aurai agi de manière plus professionnelle", conclut Many GT.

Le rappeur refuse la traditionnelle photo de fin d'interview : "Je ne veux pas que le préfet pense que je viens parader à ma sortie de prison, je voulais simplement rappeler que je suis juste un rappeur".