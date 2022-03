Lyon : les Daltons avouent avoir voulu tirer au paintball sur le domicile du maire du 8e arrondissement

Dans les Coulisses du Grand Lyon, le maire du 8e arrondissement de Lyon est revenu sur les dossiers chauds de son secteur. Et a notamment évoqué le cas des Daltons. "Il ne peut pas y avoir de place pour la discussion avec des personnes qui agressent et qui se mettent dans le champ d'action illégale, condamnable par la loi", déclarait l’élu écologiste récemment visé par une bombe à eau par l'un des membres du collectif de rappeurs/délinquants.

Une sortie qui a fait réagir les principaux intéressés dans une série de vidéos en stories sur leur compte Instagram. "Faisons la paix, c’était une petite blague. Rien de bien méchant, nous croyons à la paix et à la réconciliation", écrivent les Daltons, avant de faire une révélation inquiétante.

"A la base, on avait votre adresse et le paintball c’était pour vous. Mais quand on a vu sur le fichier que vous viviez avec vos deux filles, on a annulé et on a opté pour la bombe à eau. Vos filles n’avaient rien à voir dans notre petit conflit et n’avaient pas à voir leur habitation touchée par de la peinture noire et jaune", détaillent les Daltons.

Pourquoi faire cet aveu ? "Pour vous faire comprendre qu’on n’est pas vos ennemis".

Il est probable qu’Olivier Berzane ne soit pas vraiment convaincu par ces explications. Il reviendra également aux enquêteurs de découvrir ce "fichier" qui aurait permis aux Daltons de connaître l’adresse du maire du 8e et de savoir qui y vivait.