Nouveau clip des Daltons : le préfet du Rhône signale les faits au procureur de Lyon

Samedi soir, les rappeurs du 8e arrondissement de Lyon, les Daltons, publiait sur Youtube leur nouveau clip où se mêlent armes, drogue et rodéos. Ce lundi, les services de l’Etat nous ont confirmé que Pascal Mailhos avait, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, signalé les faits au procureur de la République.

C’est donc à Nicolas Jacquet de qualifier ou non les possibles délits recensés dans la vidéo qui recueille déjà plus de 55 000 vues. Rodéos, promotion de rodéos, port d’armes et détention de stupéfiants, le parquet a largement de quoi porter un nouveau coup aux Daltons.

Le cas de Many GT, leader du groupe actuellement incarcéré à la prison de Lyon-Corbas, sera également examiné à la loupe. Condamné justement pour le tournage et la diffusion du premier clip du collectif du 8e arrondissement, il apparaît dans cette nouvelle vidéo puisqu’il a réussi à se filmer dans sa cellule avec un téléphone portable. Or, filmer et diffuser depuis un établissement pénitentiaire risquent de lui valoir un allongement de sa peine initiale.

Enfin, quid de Jhon Rachid, le célèbre youtubeur lyonnais, qui a pris part au clip dans le rôle d’un présentateur de JT et qui évoque "l’incarcération incompréhensible" de Many GT ? Son image pourrait bien être écornée, il ne s’est en tout cas pas fait que des amis auprès des institutions lyonnaises en faisant la promotion des Daltons.