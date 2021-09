Lyon : armes, drogue, rodéos, les Daltons remettent ça avec un nouveau clip

Ce samedi soir, les rappeurs lyonnais sortaient une seconde vidéo très attendue sur la toile, en guise de pied de nez aux forces de l’ordre, à la justice et en hommage à Many dont la libération est fortement réclamée dans les commentaires.

Dans la première vidéo, on voyait déjà des armes et de la drogue exhibées, ainsi que des rodéos dans les rues du 8e.

Ce nouvel opus montre des Daltons loin d’être assagis. Le clip démarre avec une présentation faite par le youtubeur lyonnais Jhon Rachid et même un petit message de Many GT, qui s’est filmé dans sa cellule de la prison de Lyon-Corbas en tenue de Dalton.

On constate ensuite des rodéos en voitures, scooters et même en karts. Puis des tirs d’armes à feu dans des rues désertes. Et un trafic de drogue glorifié, auquel participent des enfants.

Tout le monde en prend pour son grade dans les paroles, à commencer par la police et même le maire.

Avec une promesse en fin de vidéo : "à suivre".

Nul doute que le clip sera visionné à la DDSP et au tribunal judiciaire ces prochaines heures. Avec de possibles conséquences pour ses participants, à commencer par Many GT ?