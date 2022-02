Attaque des maires de Lyon et du 8e : les antifas annoncent leur soutien aux Daltons

Le Groupe Antifa Lyon a décidé de faire la promotion de l'agression réalisée par les Daltons ce vendredi matin route de Vienne, en lançant une bombe à eau sur les maires de Lyon et du 8e arrondissement, n'atteignant que ce dernier. Une plainte a été déposée.

"Bien évidemment nous soutenons ce genre d'action, ceux et celles qui étaient là en 2013 savent, et surtout si c'est une action pour dénoncer les conditions d'incarcération en France et la prison en général. La politique prend l'eau", écrivent ainsi les membres de l'ultragauche sur Twitter, en faisant notamment référence au chahutage de Gérard Collomb en 2013 en marge d'un rassemblement en hommage à Clément Méric. Mais aussi aux revendications des Daltons qui souhaitaient, à travers ce jet de ballon rempli d'eau, "dénoncer les conditions de détention déplorables de Many GT", leur leader incarcéré à la prison de Corbas.