Qui a écouté le rap des Daltons ?

Qu’il faille espérer que les auteurs des incivilités commises régulièrement par les Daltons soient sanctionnés et punis, que les agissements cessent c’est une évidence. Il ne s’agit pas de cautionner la moindre incivilité commise dans l’un des clips ou hors des clips du collectif.

Quelle musique derrière les provocations des Daltons ?

Mais la genèse de l’histoire est bien musicale. C’est un clip, Lyon 8 (qui a depuis connu une suite) rassemblant des rappeurs (même si le son fait davantage penser à de la pop urbaine ) de divers quartiers du 8e (on notera l’absence du très bobo Montplaisir) sous le nom générique des Daltons. Exhibition d’armes et de drogue, rodéos sur la voie publique, la police et la justice ne laissent pas faire et condamnent le leader du groupe, Many GT (GT comme...Grand Trou le quartier où il vit et qu’il veut représenter) à la prison.

En représailles le collectif des Daltons lance différentes actions parfois extrêmement dangereuses pour les passants comme des courses motorisées au milieu des passants, parfois plus innocentes comme la distribution de nourriture aux sans-abris. Toutes ont pour but de faire parler du groupe. Et ça marche puisque les Daltons se retrouvent sur le plateau d’Hanouna, avec un discours pour le moins flou d’ailleurs là où aucun artiste du tissu local n’est jamais invité pour sa musique.

Qu’en est-il de la musique des Daltons? On l’a dit le rap lyonnais peine à exister au niveau national. Il est pourtant vivace entre Cyrious, Egzagone, Ocho Punch, Mazoo mais, à l’exception d’une Chilla, peine à vraiment percer nationalement pour l’instant. Même si les rappeurs de l’Animalerie ont énormément fait parler d’eux un temps. Kacem Wapalek s’étant vu consacrer des émissions sur...France Culture. On est loin d’Hanouna.

A Lyon comme ailleurs il n’existe pas une mais DES scènes de rap lyonnaises. Tout comme le public de Jul’ et de Damso n’est pas forcément celui de Oxmo Puccino ou de Balodji.

Un univers loin des salles de concert

La partie de la scène rap lyonnaise dans laquelle s’inscrivent les Daltons est très éloignée des salles de concert et pourtant engrange bien plus de vues sur Youtube que bien des artistes signés.

Le son, du rap très funky plutôt très bien produit, fait partie d’une certaine typicité dans nombre de quartiers lyonnais. Si certes beaucoup des rappeurs du collectif ne sont pas forcément de niveau professionnels, Many GT, AMR et DEX s’en sortent très bien. Les paroles, les images, montées de façon professionnelle, évoquent de façon assez dramatique et insécurisante leur quartier à grand coups de références aux rues qu’ils arpentent. Donnant bien du grain à moudre aux clichés sur les cités qui nourrissent les Le Pen et les Zemmour.

Les Daltons forment, sans doute, loin du clip d’Only Lyon illustré par la musique de l’ancien lyonnais Woodkid, une autre part de l’image de notre ville. Loin des lieux cozys de concerts officiels. Près des épiceries où l’on vend des canettes de 8.6 jusqu’à pas d’heure au milieu de l’ennui et du béton gris. Un univers qui revendique son enracinement d’une façon pas forcément souhaitée, cela peut se comprendre aisément, par les différents pouvoirs publics, du ministre Darmanin, des députés Jean-Louis Touraine, Thomas Rudigoz et Anne Brugnera au Maire de Lyon Grégory Doucet et son confrère du 8e Olivier Berzane.

ps : Pour mieux connaître notre scène locale de hip hop, allez regarder Vision un excellent (et lui aussi injustement méconnu) documentaire sur le rap lyonnais par Amax.mp4, Kazanostra et High Teig

Romain Blachier