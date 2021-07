Rodéos dans la Métropole de Lyon : les propositions des maires LR à la mission d’évaluation

Ces derniers sont co-rapporteurs de la mission parlementaire de lutte contre les rodéos urbains.

Dans un communiqué, trois édiles LR ont souhaité révéler leurs propositions faites à la mission d’évaluation dans le but de venir à bout du phénomène dangereux et nuisible, notamment dans les quartiers.

Ainsi, Jérémie Bréaud (Bron), Alexandre Vincendet (Rillieux-la-Pape) et Pierre Oliver (Lyon 2e) aimeraient que le gouvernement applique les mesures suivantes :

- autoriser les polices municipales à utiliser des drones pour constater et suivre les rodéos efficacement

- renforcer le pouvoir des maires, en tant qu’officier de police judiciaire, en leur autorisant d’ordonner la confiscation et la destruction immédiate des véhicules utilisés pour un rodéo

- rompre systématiquement le bail de ceux qui garent dans leur logement social des engins motorisés non homologués

- mener des réflexions sur la suppression d’aides aux personnes ayant recours à ces pratiques

"Nous souhaitons avoir rapidement des moyens supplémentaires pour endiguer cette pratique", concluent les trois maires de droite.