Rodéos urbains : les rapporteurs de la commission d’évaluation législative recueillent les doléances des élus à Lyon

Les deux co-rapporteurs de la mission parlementaire de lutte contre les rodéos urbains se sont longuement entretenus avec plusieurs élus de l’agglomération lyonnaise et avec les directions des forces de l’ordre et de la Justice. Comme l’a précisé Natalia Pouzyreff, le but premier de ce déplacement était de "juger de l’efficacité de l’application de la loi du 3 août 2018 ", visant à lutter contre cette pratique. "On sait que ce territoire est gravement affecté", a-t-elle ajouté pour appuyer l’importance de la venue de sa délégation.

Une loi anti-rodéo à améliorer

Car les deux députés en sont conscients, "il y a encore quelques fragilités dans la loi". Cette dernière a donc besoin de quelques amendements. Parmi les nombreuses voies d’amélioration évoquées, on a parlé de l’utilisation intensive des drones, de la clarification des conditions de saisie des véhicules ou encore de la mise en place de brigades motorisées et spécialisées. Plus surprenant peut-être, la création d’un délit contre ceux qui diffusent les images des rodéos urbains sur internet. "L’un des buts de ces individus est de passer à la télé ou sur les réseaux sociaux", a déclaré Robin Reda. Leur priver de cet accès à la notoriété pourrait ainsi atténuer une partie du problème.

"Tout se joue avant et après" les faits

Cette mesure de fond, difficile à appliquer, viendrait en renfort d’autres dispositions. Pour le député de l’Essonne, il serait intéressant "d’aller dans le sens des outils technologiques pour prévenir, empêcher et sévir". "Tout se joue avant et après", a-t-il poursuivi en mentionnant l’utilisation de la vidéosurveillance. Car ce qui crée beaucoup de frustration chez la population, c’est ce sentiment d’impuissance provoqué par la consigne de non-intervention des forces de l’ordre en cas de rodéo. Il y a presque consensus là-dessus : il faut à tout prix éviter les drames et la création de courses poursuites.

C’est aussi le sens de cette visite, "dire aux habitants qu’ils ne sont pas seuls ou abandonnés" en veillant à des réponses pénales adaptées. Pour exemple, depuis le début de l’année, il y a eu 114 judiciarisations pour des faits de rodéo sur le territoire rhodanien.

Ces "enquêtes au long cours" sont aussi complémentaires d’un travail de prévention intense. Les membres de la mission parlementaire ont noté que 35% des "rodéistes" sont mineurs. Une partie de la solution se trouverait-elle dans des prises d’initiative comme celle d’Hélène Geoffroy, la maire de Vaulx-en-Velin qui emmène des jeunes des quartiers faire de la motocross sur des circuits sécurisés ? A cette question posée les parlementaires ont assuré être très attentifs quant aux futurs résultats de cette expérimentation.

Quoi qu’il en soit, les deux Franciliens ont été "impressionnés" par "la volonté commune d’agir" qui émane de notre territoire, en dépit des différences politiques et sociales. Les co-rapporteurs ont promis de continuer leurs auditions et de proposer des ajustements à l’Assemblée nationale à la rentrée.

L.M.