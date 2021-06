Rodéos urbains : la mairie de Vaulx-en-Velin emmènera des jeunes sur des circuits tout l'été

Casque, protections, éducateur,... tout était réuni pour que ces six premiers Vaudais profitent au maximum de leur après-midi. Ils sont pour la plupart passionnés de moto, c'était l'occasion pour eux de tester les machines en lieu et place du bitume habituel. Certains l'ont avoué à Hélène Geoffroy, la maire de Vaulx, "on a déjà participé à un rodéo urbain".

L'annonce de la mise en place de ce dispositif avait révolté beaucoup d'habitants de la Métropole de Lyon, qui connaissent de plus en plus de nuisances liées aux rodéos urbains. Et il vrai que cette action peut entraîner un sentiment d'injustice dans la population : pourquoi offrir un loisir à des délinquants ?

A cette question posée, Hélène Geoffroy a répondu que "les rodéos sont un phénomène de société qu'il faut évidemment traiter sous l'angle de la répression (...) mais aussi en s'occupant des jeunes qui connaissent le désoeuvrement".

"On marche sur les deux jambes"

En réalité, la maire PS s'attendait à créer cette polémique. Mais c'est sûre d'elle et de sa politique de sécurité qu'elle a pris cette décision. "J'ai multiplié les caméras par trois, par cinq le nombre de policiers municipaux, j'ai créé une brigade moto qui fait de l'interception de rodéo, tout ce volet-là, on le traite", a-t-elle appuyé.

"Mais il y a une partie des jeunes qui ne relève pas de la judiciarisation et c'est là qu'on entre dans le cadre de la prévention comme aujourd'hui", a-t-elle poursuivi avant de conclure en affirmant qu'elle "marchait sur les deux jambes".

"A Vaulx Cross" sera maintenu jusqu'en septembre prochain. La municipalité espère attirer une soixantaine de jeunes sur les circuits, loin des habitations, pour combattre l'ennui estival qui impacte les cités.

Le bilan de cette expérimentation aura lieu en octobre "pour évaluer si Vaulx-en-Velin est devenue plus paisible". En attendant, l'élue de gauche l'a assuré, elle a déjà reçu des appels de plusieurs maires de l'agglomération lyonnaise qui souhaitaient en savoir un peu plus sur le dispositif.

Les jeunes qui souhaitent participer peuvent se rapprocher de la mairie, mais le gros du travail a déjà été fait par les associations qui ont identifié les individus ciblés.

