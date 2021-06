Près de Lyon : pour lutter contre les rodéos, la mairie de Vaulx-en-Velin va proposer aux jeunes de faire du motocross sur circuits

Ce jeudi, la mairie de Vaulx-en-Velin a annoncé vouloir lancer, en collaboration avec la préfecture du Rhône, le dispositif "A Vaulx Cross" qui proposera "des activités de motocross encadrées et sécurisées sur des circuits homologués".

Concrètement, l’association Synergie Family a été choisie pour s’occuper de groupes de jeunes Vaudais âgés de 14 et 18 ans et les faire former par des professionnels. "Ce dispositif doit contribuer à prévenir les rodéos en proposant la pratique d’un sport aux jeunes volontaires de la commune. Il a vocation à compléter les actions répressives engagées par les services de l'Etat contre les auteurs de rodéos urbains", indique la mairie de Vaulx-en-Velin dans un communiqué.

Une soixantaine d’adolescents, filles et garçons, doivent profiter de ce dispositif d’ici la fin de l’année 2021.

Le travail de la maire Hélène Geoffroy et du préfet Pascal Mailhos est annoncé au lendemain des révélations du Figaro sur les futures mesures voulues par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin pour éradiquer les rodéos. Cela passera notamment par la saisie des engins, le renfort des contrôles et l’interpellation systématique des auteurs de rodéos, suivie de poursuites pénales appropriées.