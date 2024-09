Lyon décroche la "4e Fleur" et un prix pour la préservation de l’environnement

Ce vendredi 13 septembre, la Ville de Lyon a reçu une double distinction lors de l’évaluation du label "Villes et Villages Fleuris" : le renouvellement de sa 4e Fleur et un "prix spécial" du jury pour la préservation de l’environnement. Cette reconnaissance, accordée par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF), valorise l’engagement de la municipalité dans la gestion durable de ses espaces verts et dans la préservation de la biodiversité urbaine.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, s’est félicité de cette nouvelle : "C’est notre politique qui est ainsi plébiscitée aujourd’hui, et nous nous en félicitons." Ce label souligne, selon la mairie, la mise en place d’une stratégie de végétalisation destinée à adapter la ville aux défis climatiques.

Le label "Villes et Villages Fleuris" récompense les communes qui mettent en place des initiatives favorisant le bien-être des habitants et l’accueil des visiteurs. L’obtention de la 4e Fleur est une marque de reconnaissance pour l’embellissement et la gestion des espaces verts de la ville. Cependant, pour conserver ce label, les communes doivent s’acquitter d'une cotisation annuelle auprès du CNVVF. Pour une ville de la taille de Lyon (plus de 120 000 habitants), cette cotisation s'élève à 1 500 € par an.