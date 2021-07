Lyon : en synchronisant les feux de la rue Duquesne, la Métropole encourage à rouler à 30km/h

Cet axe reliant le Rhône à la rue Garibaldi et au parc de la Tête d’Or a pour réputation d’être assez accidentogène aux heures de pointe pour les riverains, les piétons et les cyclistes. C’est pourquoi la Métropole de Lyon, dans le cadre de sa sécurisation des axes les plus dangereux de l’agglomération, a choisi de modifier le phasage de la dizaine de feux tricolores qui habillent la voie.

Désormais, "l’onde verte" est calée sur une vitesse de 30 km/h contre 36 précédemment. Concrètement, cela signifie que lorsqu’une voiture démarre lors du passage au vert d’un premier feu, elle doit rouler au maximum à 30km/h pour que le passage au vert du suivant soit effectif à son arrivée.

"En synchronisant les feux, nous souhaitons abaisser la vitesse moyenne sur Duquesne et ainsi éviter les pointes de vitesse qui génèrent les plus graves accidents, comme ce fut encore le cas ces dernières semaines", précise Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la Voirie et des Modes actifs. Cette modification est donc effective depuis une dizaine de jours. Les premières mesures montreraient une diminution moyenne de la vitesse de près de 3 km/h en journée et de 10 km/h la nuit.