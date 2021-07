Présidentielle : une dizaine d’élus écologistes et de gauche de la Métropole de Lyon appellent à une "primaire populaire"

Ainsi, plusieurs élus lyonnais et rhodaniens ont rejoint ce vendredi les 178 signataires d’une tribune en faveur d’une "primaire populaire" pour désigner un candidat unificateur en novembre prochain. On retrouve notamment Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la Métropole de Lyon, Raymonde Poncet-Monge, sénatrice du Rhône, ou encore Sylvie Tomic, nouvelle adjointe au maire de Lyon en charge du tourisme. A noter également la présence de Fabienne Grébert, candidate écologiste perdante à la présidence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Tout ce monde s’accorde pour dire que "en concurrence, aucun des projets ne pourra l’emporter en 2022". Cet appel vient cependant en contradiction de la stratégie adoptée par EELV qui organise déjà sa propre primaire à l’automne.

La liste des signataires rhodaniens de la tribune :

Nadine Badr-Voyelle, élue municipale, Oullins

Olivier Fernoux, élu municipal, Lyon 2e

Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la Métropole Lyon

Séverine Hémain, vice-président de la Métropole Lyon

Maxime Jourdan, élu municipal, Villeurbanne

Aurélie Maras, élue municipale, Lyon 8e

Raymonde Poncet, sénatrice, Rhône

Sylvie Tomic, adjointe au maire de Lyon

L’appel des 178 élus :

"Ce sont les citoyens et citoyennes qui doivent désigner la candidature écologique, sociale et démocratique à la présidentielle !

Nous, élus municipaux, départementaux, régionaux, nationaux et européens de gauche et écologistes souhaitons faire part de notre enthousiasme. Alors que le débat public nous a habitué(e) s à ne pouvoir imaginer que l’affrontement entre le nationalisme et le néolibéralisme au second tour de la présidentielle 2022, nous sommes convaincu(e)s qu’un troisième chemin est possible. Il l’est d’autant plus que les habitantes et habitants de nos territoires en ont déjà posé les premières pierres et participent d’ores et déjà au monde d’après, ouvert, démocratique, solidaire et écologique.

Avant la crise sanitaire, ils et elles avaient déjà pris conscience de leurs interdépendances, avaient su se parler, s’écouter et s’entraider. La crise a fait foisonner ces premières initiatives pour revigorer la solidarité et la soutenabilité en répondant aux urgences locales. Qu’attendons-nous pour donner un débouché national à ces initiatives à travers un projet politique commun ?

Nous sommes conscients et conscientes que la personnalisation excessive de l’élection présidentielle cristallise les tensions. Or, l’expérience des régionales et départementales confirme la désaffection de l’électorat pour les querelles incessantes suivies d’unions tactiques de dernière minute. Divisés et en concurrence, aucun des projets des partis et des mouvements des gauches et des écologistes ne pourra l’emporter en 2022 ou après.

Sur le terrain, dans nos assemblées et nos conseils, nous avons su le plus souvent dépasser les différences réelles qui existent entre nous pour faire avancer ensemble la justice sociale, écologique et démocratique. Plutôt que de nous paralyser au nom de nos divergences et ainsi permettre à un modèle de société trébuchant d’accentuer les individualismes et creuser les inégalités, l’heure est au rassemblement. L’heure est à la parole citoyenne, à celles et ceux qui s’engagent dans leur quotidien, dans les partis, les syndicats, les associations, les initiatives solidaires et de voisinage, ou encore celles et ceux qui désabusé(e)s, ne s’engagent plus dans rien, pour qu’ils et elles choisissent une candidature commune.

La “primaire populaire” offre cette opportunité. Pour faire émerger une candidature rassembleuse pour 2022, elle organise un processus de départage en novembre prochain. En conjuguant les revendications citoyennes avec les contributions de treize partis des gauches et des écologistes, elle a déjà permis de faire émerger un “socle commun” de dix mesures de rupture sociale, écologique et démocratique.

Nous savons que, par le passé, les primaires organisées par les partis ont pu entraîner des désillusions. Le processus proposé sera cependant de nature différente puisque organisé par la société civile de manière indépendante. Dans la “primaire populaire”, le choix de la candidature commune se fera au jugement majoritaire, un mode de scrutin qui permet la libre évaluation de toutes les candidatures par les électeurs et électrices, en un seul tour, loin des logiques d’affrontement dommageables du scrutin majoritaire à deux tours.

Les citoyens et les citoyennes sont manifestement las de la politique du monde d’avant : acceptons de leur donner la parole pour configurer le monde d’après. Pour le climat, pour la justice sociale, pour la démocratie, pour la victoire en 2022, nous, élus et élues, vous appelons, collègues et camarades, à nous rejoindre pour soutenir et prendre part à la “primaire populaire”."