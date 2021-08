Météo à Lyon : un temps automnal en prévision cette semaine

Malgré un probable sursis ce lundi à Lyon, les nuages se feront de plus en plus menaçants au fil des jours. La pluie devrait faire son retour dès mardi soir. Elle sera accompagnée de quelques rafales de vent du sud. Le mercure ne dépassera pas les 23°C.

Mais c’est bien mercredi qui devrait être la journée la plus froide et la plus pluvieuse de la semaine. Lyon devrait se réveiller sous un ciel gris et en colère. On atteindra les 20°C au plus fort de l’après-midi.

Les précipitations devraient cesser jeudi, mais la chaleur estivale ne sera pas au rendez-vous. Même temps pour vendredi, avec un pic à 25°C l’après-midi.