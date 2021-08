OL : Xherdan Shaqiri (Liverpool) en route pour Lyon ?

Selon l’Equipe, l’OL serait passé à l’action dans le dossier Xherdan Shaqiri. Le joueur suisse de Liverpool n’entre plus dans les plans de Jürgen Klopp et doit donc trouver une porte de sortie pour cet été. Cela tombe bien pour Peter Bosz, qui n’a aucun ailier de métier dans son effectif lyonnais. Le coach néerlandais aurait donc validé cette piste et une première offre serait donc arrivée à Liverpool ce lundi.

Les Reds réclameraient plus de 15 millions d’euros pour Xherdan Shaqiri, qui a encore deux années de contrat du côté de la Mersey. A 29 ans, le joueur d’origine albanaise sort d’un bel Euro avec la Suisse. Outre sa prestation convaincante face aux Bleus, Shaqiri a inscrit 3 buts et réalisé une passe décisive durant la compétition.

Reste que comme Memphis Depay, l’ancien ailier du Bayern Munich est connu pour être très irrégulier. De plus, malgré un physique atypique de lutteur, il n’est pas épargné par les blessures.