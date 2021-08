L’OL aimerait renforcer son milieu avec Tiémoué Bakayoko

Pourtant, Juninho a coché le nom de Tiémoué Bakayoko pour compenser le départ de Jean Lucas, et celui espéré de Thiago Mendes. L’international français (1 sélection) est considéré comme une option crédible, alors que les noms des anciens lyonnais Maxime Gonalons et Clément Grenier circulaient également ces derniers jours.

L’OL prendrait la température auprès de Chelsea car Tiémoué Bakayoko se trouve dans une situation compliquée. Indésirable à Londres, il n’a plus qu’une année de contrat. Et après trois prêts consécutifs au Milan AC, à Monaco et à Naples, Chelsea veut évidemment le vendre à tout prix. Acheté pour 45 millions d’euros en 2017, Bakayoko vaut aujourd’hui beaucoup moins. A voir donc si cet OL aux finances limitées, surtout pour s’offrir un milieu de terrain qui ne sera pas considéré comme un titulaire immédiat, convaincra les Blues.

Selon Sky Italia, Lyon fait en plus face à la concurrence de Milan et de Naples, qui étudient également la possibilité d’obtenir le retour de Tiémoué Bakayoko dans leur effectif cette saison…