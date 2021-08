Le "Zorro blanc", figure influente du milieu complotiste en France, interpellé dans la région

Cet ancien gendarme, devenu figure du milieu complotiste en France, et connu sous divers alias comme le "Zorro blanc" ou "Stan", était activement recherché par les forces de l’ordre. Il a été interpellé vendredi à Sorbiers dans la Loire, à quelques dizaines de kilomètres de Lyon.

Sitôt sorti de prison en novembre 2020 après avoir purgé une peine pour tentative d’enlèvement d’enfants qu’il pensait victimes d’actes de pédophilie, Christian Maillaud avait réitéré ses appels au soulèvement contre le gouvernement. Selon lui, ce dernier est coupable de soutenir des réseaux pédo-criminels et sataniques. Des thèses qui prennent de plus en plus d’ampleur aux Etats-Unis et qui l’ont poussé à fonder le Conseil national de transition dans l’Allier, avec l’espoir de recruter des élus, des juges et des militaires pour renverser l’ordre établi.

Christian Maillaud est le 4e membre de ce CNT à être interpellé.