Angers-OL : Bosz n’a pas encore la solution face aux démons de Lyon (3-0) - VIDEO

Après la déception du match nul contre Brest, on espérait un réveil des coéquipiers de Moussa Dembélé, aligné en attaque avec Islam Slimani. Mais la formation entraînée par Gérald Baticle avait plus d’envie, plus de talent et plus de détermination.

Une purge. C’est ce que beaucoup penseront de la première période de l’OL sur la pelouse d’Angers. Très rapidement, les limites criantes de l’équipe de Peter Bosz permettront aux locaux de se montrer dangereux. Une défense désemparée, un milieu sans solution et une attaque apathique, c’est un cocktail qu’on espérait ne plus voir avec l’arrivée du coach néerlandais. Et pourtant, la catastrophe était totale. Et après plusieurs incursions dans la surface d’Anthony Lopes, Angers ouvrait le score à la 20e minute.

Sur un centre de Cabot, le portier portugais ratait sa sortie et permettait à Boufal de marquer dans le but vide (1-0).

Le reste de la première période était un supplice pour Léo Dubois, épuisé, ou Marcelo, à la limite de l’expulsion sur un vilain tacle.

Juste avant le retour aux vestiaires, Houssem Aouar offrait au public du stade Raymond-Kopa un éclair de génie : une ouverture inattendue sur Karl Toko-Ekambi, tout aussi étonné que ses adversaires, et qui, après avoir raté son contrôle, trouvait le moyen de louper sa reprise de la tête face à Bernardoni…

Du mieux en seconde période...mais Marcelo gâche tout

Peter Bosz tentait de bousculer ses joueurs en réalisant trois changements à la mi-temps : Diomandé pour Lukeba, Mendes pour Guimaraes et Caqueret pour Paqueta.

Mais en décidant de garder Marcelo, il exposait l’OL à une catastrophe… qui arrivait à la 54e minute. Sous pression, le défenseur brésilien réalisait une passe en retrait sans vérifier la position d’Anthony Lopes, et marquait contre son camp (2-0).

Comme souvent avec l’OL, le cauchemar s’intensifiait crescendo. Maxwel Cornet, très mauvais comme s’il souhaitait dégouter Burnley de l’engager contre 17 millions d’euros, était expulsé 10 minutes plus tard après une faute annihilant un contre dangereux.

Forcé de réorganiser et de bricoler, Peter Bosz voyait l’OL redevenir apathique et faire face aux offensives angevines, avec le 3e but signé Ounahi à la 77e minute (3-0).

Le derby face à Clermont pour se racheter auprès des supporters ?

La semaine qui s’annonce va être décisive à tous les étages. Sur le terrain, Peter Bosz et son capitaine Léo Dubois vont devoir remobiliser des joueurs perdus et peu volontaires. Dans les bureaux, Juninho doit enfin faire en sorte que ses multiples trajets à travers l’Europe servent à quelque chose et que des recrues viennent répondre aux attentes du tacticien batave.

Dimanche prochain, à nouveau à 13h, le public du Groupama Stadium assistera à un derby : l’OL recevra le promu Clermont.