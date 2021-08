Nouvelle journée de manifestations anti pass sanitaire à Lyon

Ce samedi encore, deux manifestations anti pass sanitaire sont prévues dans les rues de la capitale des Gaules.

Le premier cortège, déclaré en préfecture, s’élancera comme chaque semaine de la gare des Brotteaux à 14h pour rejoindre la place Jean-Macé dans le 7e arrondissement. À noter que c’est ce rassemblement que Les Patriotes de Florian Philippot ont choisi et ont appelé à y participer.

Mais c’est plutôt une autre manifestation qui inquiète les autorités. Organisée par les anarchistes et des militants d’extrême gauche, elle prendra place à 14h rue du Lac (3e arrondissement), dans les jardins de l’Hôtel de la Métropole de Lyon et donc non loin du centre commercial de la Part-Dieu, lieu emblématique du durcissement des mesures sanitaires liées au pass sanitaire. Comme la semaine dernière, aucun parcours n’est officiellement prévu pour ce cortège non déclaré. D'où la vigilance accrue et le déploiement plus important des forces de l'ordre sur ce secteur.

Le week-end denier, les deux manifestations (Brotteaux et Confluence) avaient rassemblé près de 3000 personnes au total. Quelques échauffourées avaient éclaté en fin de journée sur la place Bellecour.

Ce samedi, alors que les retours de vacances s'intensifient, verra-t-on les cortèges se densifier ? Jusqu'à présent, la barre des 3000 participants n'a été que très rarement franchie à Lyon.