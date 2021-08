Ligue 1 : l’OL plus apprécié, mais aussi plus détesté, que Saint-Etienne

A ce petit jeu, c’est le Paris-Saint-Germain qui domine, avec 59% des sondés qui déclarent aimer le club de la capitale, dont plus de la moitié qui estime qu’il s’agit de leur équipe préférée du championnat.

L’Olympique Lyonnais n’est pas loin, avec 53% d’opinions positives. Suivent Monaco (51%), Lille (50%) et Marseille (47%). A noter que Monaco et Lille sont les formations qui séduisent le plus en dehors de la base de leurs propres supporters.

Quand on apprécie le foot, on peut aussi aimer détester certains adversaires. Statista a donc posé la question aux 1765 personnes sondées. L’OM et le PSG arrivent en tête des opinions défavorables avec respectivement 29% et 25%. L’OL est sur le podium avec 17% de sondés qui n’aiment pas le club de Jean-Michel Aulas. Si le comportement du président lyonnais, ainsi que la suprématie lors des années 2000 peuvent expliquer ce score, on imagine également que la forte rivalité avec Saint-Etienne, mais aussi Marseille avec l’importance récente des Olympicos, joue un rôle.

D’ailleurs, le score du 4e club le moins aimé de France, l’ASSE avec 12%, provient probablement en partie de l’avis de Rhodaniens.

Nice, avec 11%, ferme la marche.