Xherdan Shaqiri (Liverpool) arrive à l'OL (officiel)

L’Olympique lyonnais a annoncé ce dimanche l'arrivée de Xherdan Shaqiri entre Rhône et Saône. L’ailier droit suisse de 29 ans évoluait depuis 2018 avec Liverpool. Le joueur atterira à Lyon cette nuit avant de passer sa visite médicale ce lundi. La direction lyonnaise précise que les négociations ont été très intenses avec les Anglais.

Sa vitesse, son physique, sa technicité et sa qualité de passe apporteront certainement beaucoup au jeu lyonnais dans la transition et à la finition. Peter Bosz pourra aussi compter sur son expérience dans de grands clubs (Bayern Munich et Liverpool) pour apporter un peu de confiance et de sérénité dans un groupe au bord de la crise.

Seule crainte : son inconstance. Avec un salaire probablement très élevé, c’est un pari osé que tente le club de Jean-Michel Aulas. Quoi qu’il en soit, Xherdan Shaqiri s'est dit particulièrement motivé à l'idée de participer au projet sportif de l'OL.