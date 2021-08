Troisième aux Crossfit Games 2021 cet été, l'équipe de Genas savoure

Après quatre jours d'effort et pas moins de treize épreuves, l'équipe de Genas s'est hissée sur le troisième marche du podium.

Les Crossfit Games ont lieu pour la première fois en 2007, mais ils s'ouvrent au monde entier à partir de 2011 grâce à un système de sélection en ligne. La compétition peut se faire en individuel, ou en équipes, et les catégories sont formées à partir de l'âge et sexe des participants.

En mars, à peine trois mois après l'ouverture de la boxe à Genas (janvier 2021), la team décide de participer en équipe et réussit à se qualifier pour la première étape des championnats.

Chaque tour de qualification a alors lieu dans leur salle (Covid oblige) où ils se filment et enregistrent leur score. En juin, ils réalisent l'exploit d'être l'une des 40 équipes qualifiées pour la finale. La photographe, et aussi adhérente du club, Géraldine Bramonte, les a suivis toute la compétition. Elle raconte : "C'était un peu un rêve pour eux de participer, ils ne pensaient même pas être qualifiés. Arriver jusqu'à la finale, c'était inespéré".

Une semaine avant le début de la finale, ils partaient direction les Etats-Unis avec un nouvel objectif en tête : finir dans le top 10.

Chaque épreuve de la finale est composée d'un WOD (de l'anglais, Workout Of the Day) qui varie d'un jour à l'autre, et met en avant une des disciplines du Crossfit. Le Crossfit réunit jusqu'à dix compétences (cardio, force, souplesse, vitesse, agilité…etc.) et combine force athlétique, haltérophilie, gymnastique, et endurance. "C'est un sport très complet et physique. Par équipe, cela demande aussi un vrai travail d'entente et synchronisation. Je pense que l'équipe s'est démarquée par sa cohésion", explique Géraldine.

Les Crossfit Games ont permis de renforcer la communauté de la boxe de Genas, qui a supporté ses athlètes tout au long de l'aventure. Il faudra attendre l'année prochaine pour savoir si la team souhaite retenter sa chance en équipe ou même en individuel !

L.P.