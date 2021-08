Le célèbre youtubeur Cyrilmp4 se lance dans le vin avec un beaujolais

Avec plus de 4,5 millions d'abonnés, Cyrilmp4 (autrefois connu sous le pseudonyme Superkonar) propose un contenu traditionnel : jeux vidéo, réactions, Vlogs...

Mais il y a quelques jours, le Nordiste révélait à son audience qu'il se lançait dans une nouvelle aventure avec la commercialisation de son vin. Baptisé La Porte Soudant, ce Juliénas est donc un beaujolais qui "a vocation à se mettre à portée de tous, un vin de qualité en toute décontraction".

Pour ses cuvées 2018 et 2019, Cyril Soudant de son vrai nom n'a pas lésiné sur les prix : 20 euros la bouteille, 60 euros les trois et 120 euros les six (sans compter la livraison). Ce qui classe La Porte Soudant dans une fourchette assez haute de prix pour un Juliénas.

Reste qu'à travers une vidéo de 20 minutes, le youtubeur fait la promotion du beaujolais avec un passage dans les vignes, puis dans le tracteur de René, le voisin retraité sympa. Un coup de projecteur inattendu pour une appellation qui, de l'aveu de Cyrilmp4, n'est connue par beaucoup qu'à travers le beaujolais nouveau.