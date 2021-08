Près de Lyon : ivre et blessé, il frappe un policier venu l'aider puis lui présente ses excuses

Lundi soir, un homme âgé de 29 ans était retrouvé blessé à la tête rue André Lwoff à Saint-Priest. Ivre et très excité, il était alors pris en charge par les pompiers et les policiers qui le conduisaient à l'Hôpital Privé de l'Est lyonnais. Mais arrivé sur le parking, l'individu outrageait les secours et frappait l'un des policiers (4 jours d'ITT).

Direction donc la garde à vue où il a pu décuver. Il a alors pu expliquer n'avoir aucun souvenir des faits et présenter ses excuses. L'origine de sa plaie à la tête reste inconnue.

Il sera jugé en comparution immédiate à Lyon ce mercredi après-midi.