Jérôme Boateng à l'OL : pas de panique, il peut signer après la fin du mercato !

Pourtant le défenseur allemand avait bien atterri à Bron dans l'après-midi, et certains journalistes annonçaient même qu'il avait passé sa visite médicale dans la soirée, ce qui n'a finalement pas été fait. Mais le club n'a encore rien annoncé, et la fenêtre estivale des transferts s'est clôturée.

Pas de panique toutefois, puisque Jérôme Boateng présente l'avantage d'être libre. Sans contrat depuis son départ du Bayern Munich, il peut s'engager où il veut, quand il veut. Et donc signer un bail avec l'OL dès ce mercredi.

L'OL a cependant de bonnes raisons de s'activer. Déjà pour intégrer le Champion du Monde 2014 à son effectif le plus rapidement possible et espérer qu'il vienne soulager une défense aux abois depuis le début de la saison de Ligue 1. Mais aussi parce qu'une échéance de taille approche à grands pas : l'inscription des joueurs pour la Ligue Europa. L'UEFA donne jusqu'à jeudi aux formations engagées dans la compétition européenne.

Que tout le monde se rassure : à moins d'un problème inattendu de dernière minute, Jérôme Boateng signera ce mercredi.