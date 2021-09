Un djihadiste lyonnais condamné à 9 ans de prison

Abdelmalik G. passera donc neuf ans en prison après avoir été jugé par le tribunal de Paris cette semaine. Comme le rapporte Actu17 qui a assisté au procès, le fou de Dieu a été reconnu coupable des faits d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.

Son séjour au Moyen-Orient avait eu lieu fin 2013 début 2014. Le coupable faisait d’ailleurs partie du même groupe que les auteurs des attentats du 13 novembre et du musée juif de Belgique.

Pour tenter de se justifier, il a déclaré à la cour que son but était de faire tomber le régime de Bachar al-Assad pour instaurer un califat islamique. "Je me suis rendu compte que je n’étais pas à ma place, je n’ai aucun commis aucun crime et je n’ai pas de sang sur les mains", a-t-il poursuivi, toujours selon nos confrères d’Actu17.

Trop tard pour les remords donc, Abdelmalik G. est immédiatement retourné dans sa cellule.