Lancement à Lyon d'une campagne de lutte contre les violences LGBTphobes

Un an et demi après la signature d'une convention locale entre la Préfecture du Rhône, la Ville et la Métropole de Lyon, la Ville de Villeurbanne et le Procureur de la République, un plan d'actions a été annoncé ce mercredi après-midi lors d'une conférence de presse.

En concertation avec les services de police et de gendarmerie, ce plan vise à mieux informer sur la conduite à tenir par les victimes d'une agression à caractère LGBTPhobe, mieux informer les professionnels chargés de la prise en charge des victimes, sensibiliser le grand public, les établissements scolaires, les milieux sportifs et professionnels à la lutte contre les LGBTphobies et à redoubler de vigilance dans les lieux connaissant régulièrement des violences LGBTphobes.

Cette convention comporte également des mesures qui ont pour but de lutter efficacement contre les agressions physiques, verbales et le cyberharcèlement : "C’est le cas notamment de l’application FLAG ! qui permet de signaler des faits de LGBTphobies afin d'accentuer les politiques publiques sur les zones les plus "à risque" (un quartier, une rue, une école, un

établissement public, une entreprise, etc ...)".

Les dépôts de plainte seront également encouragés. Depuis le début de l'année, seule une dizaine de plaintes ont été déposées dans le Rhône pour des faits de violences ou de vol avec violences, d'injures, d'extorsion et de harcèlement scolaire, commis en raison de l'orientation sexuelle des victimes. Et ce alors que le rapport de SOS Homophobie recense 160 personnes agressées physiquement en France.

Par ailleurs, une campagne de sensibilisation va être menée sur tout le territoire de la Métropole, à compter de mercredi prochain, avec notamment des visuels affichés dans les TCL.

Enfin, un mémo pratique à l’usage des victimes d’agressions et de discriminations a été édité. Il répertorie les démarches à suivre pour déposer plainte et bénéficier d’un

accompagnement psychologique. Il comporte le numéro vert du centre LGBTI+ Lyon joignable au 0805 030 450 chaque mercredi de 18h à 21h.