Avant les EuroGames 2025, Lyon décroche le label Fier Sport

Pour Grégory Doucet et ses équipes, c’est la reconnaissance du travail effectué depuis trois ans pour lutter contre les discriminations. "Cette reconnaissance souligne l’engagement de la Ville en faveur d’un sport plus inclusif. Exception faite de la Ville de Paris, Lyon est la première collectivité à recevoir cette distinction", se félicite la mairie dans un communiqué de presse.

Lyon devient la 1ère collectivité labellisée FIER Sport ! Engagée contre les violences LGBTphobes, attentive aux actions des clubs en matière d’intégration, notre ville accueillera en 2025 les EuroGames : plus grand événement sportif dédié à la diversité.



Fiers de notre ville ! pic.twitter.com/efLXgG3pDs — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) April 7, 2023

La Ville de Lyon, sous Gérard Collomb, avait co-signé une convention locale de lutte contre les violences LGBTphobes avec la préfecture, la mairie de Villeurbanne ou encore la Métropole.

Deux conférences ont été animées à la mairie centrale en 2022 sur la pratique du sport par les personnes LGBTQIA+ et sur le sujet des orientations sexuelles et identités de genre dans le sport. Ces dernières devraient donner lieu à des ateliers de formation pour les agents de la Ville et les clubs sportifs amateurs du territoire.

Enfin, Grégory Doucet a imposé depuis l’an dernier de nouveaux critères avant de décider s’il subventionne ou non les clubs. Ces derniers doivent détailler ce qu’ils font pour l’égalité femmes-hommes, l’inclusion ou encore l’intégration des personnes LGBTQIA+.

Ce label Fier Sport est accordé alors que Lyon se prépare à accueillir les EuroGames de 2025, une sorte de Jeux Olympiques "dédiés à la diversité et à l’inclusion" et qui doivent concerner 4000 athlètes concourant dans 35 sports et pratiques.