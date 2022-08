Trois députés du Rhône promettent qu’ils seront "au rendez-vous des prochains combats" pour les personnes LGBT

Les parlementaires profitent de ce que beaucoup appellent la dépénalisation de l’homosexualité en France (plus précisément l’abaissement de la majorité sexuelle à 15 ans pour les relations homosexuelles, contre 18 ans auparavant ndlr) pour se féliciter du bilan du premier mandat du chef de l’Etat.

Parmi eux, trois députés du Rhône : Sarah Tanzilli, Jean-Luc Fugit et Thomas Rudigoz. Ces derniers évoquent comme "réussites majeures pour les personnes LGBT+ : la PMA "pour toutes" ouverte il y a tout juste un an, l’interdiction des thérapies de conversion ou encore une meilleure formation de nos forces de l’ordre et la création de postes spécifiques pour accueillir la parole des victimes".

"Mettant en avant le progrès dans l’égalité des droits, nous serons au rendez-vous des prochains combats, avec l’appui, d’autres groupes parlementaires qui, nous l’espérons, sortiront de leur posture partisane pour se joindre à un combat qui nous dépasse. Face à ceux qui, en France comme en Europe, cherchent, au travers de discours réactionnaires, à déstabiliser ce qui devrait être immuable, sachons construire, ensemble, membres de la majorité comme ceux de l’opposition, pour que demain, les esprits s’ouvrent et que la honte change de camp", poursuivent les élus Renaissance.

Ces derniers concluent en rappelant que les violences et les discriminations LGBTIphobes étaient en hausse de 22% en 2021 par rapport à l’année précédente : "nous sommes conscients que de nombreuses batailles restent à remporter, sur les réseaux sociaux, dans le milieu scolaire, au travail, dans les lieux publics ou le cercle familial pour que l’égalité souhaitée devienne une réalité".