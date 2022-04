Lyon : les lesbiennes dans la rue contre l’extrême-droite

A l’occasion de la journée dite de visibilité lesbienne, qui a lieu chaque année le 26 avril, une marche de la fierté est organisée. A l’issue de ce rassemblement, cette collectivité souhaite affirmer sa place centrale dans les luttes féministes et antifascistes et ainsi faire de cette journée un temps fort des fiertés et des luttes lesbiennes à Lyon. Il y a un an, elles s’étaient déjà rassemblées à l’occasion de cette même journée pour révéler que cette communauté était toujours au front des luttes anti-patriarcales.

"Face à la montée de l’extrême-droite en France et en Europe, face à son impunité à Lyon, il est plus que jamais nécessaire pour nous, lesbienne, d’affirmer, comme l’année dernière, que nous existons, nous résistons, nous exigeons !"

Les femmes de cette collectivité se considèrent menacées par l’extrême-droite, comme l’a prouvé l’attaque fasciste qu’elles ont subi l’an dernier lors du rassemblement pour la fierté lesbienne : "Cette attaque a prouvé que ce rassemblement était nécessaire dans une ville où l’impunité est de mise pour l’extrême-droite et où il est dangereux, en tant que lesbiennes, de nous réunir et de protester dans l’espace public. En nous rassemblant encore cette année, et en marchant dans Lyon qui est aussi le berceau de « La Manif pour tous », nous démontrerons la force et la persévérance historique du mouvement féministe lesbien lyonnais amorcé il y a de nombreuses années et qui a connu un nouveau départ l’année dernière à l’occasion de ce premier rassemblement."

Selon elles, cette élection présidentielle montre que leurs droits ne cesseront d’être menacées et remis en question. Par exemple, l’opposition à la PMA pour toutes. Grâce à cette marche, la collectivité souhaite se faire entendre sur ses revendications :

- L’ouverture à la PMA à tout le monde (personne cis, trans et non binaire) et qu’elle soit gratuite et sans condition.

- L’autorisation de la méthode ROPA (réception des ovocytes de la partenaire).

- Que dans la législation figure l’interdiction des mutilations sur les personnes intersexes.

- Fermeture définitive à Lyon des locaux fascistes et au niveau national, la dissolution effective et réelle des groupuscules d’extrême-droite.

"Nous sommes lesbiennes et nous sommes antifascistes. Ce qui signifie que nous militons que ce soit en tant que concernés ou en tant qu’alliés en faveur des revendications de toutes les minorités dont les droits sont menacés par ces idéologies et pour une solidarité internationale féministe, lesbienne et antifasciste."

Cette marche se déroule à 15h au départ de la place Louis Pradel.