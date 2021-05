"L'arc-en-ciel ne nuit pas à l'enseignement" : les Verts réagissent à la polémique du masque d'une prof près de Lyon

Une enseignante a-t-elle été interdite de porter un masque arc-en-ciel en cours le 3 mai dernier dans un lycée de Saint-Bel ? C'est en tout cas ce que révélait un syndicat enseignant le 18 mai. Une information depuis démentie par le rectorat.

Mais dans un communiqué ce jeudi, intitulé "l''arc-en-ciel ne nuit pas à l'enseignement", EELV est revenu sur les faits, les mêmes relatés par le syndicat Sud : "Lundi 3 mai, une enseignante du Lycée Germaine Tillon de Sain-Bel reprend ses cours après plusieurs semaines de "distanciel". Elle porte un masque de couleur arc-en-ciel, symbole de diversité de la communauté LGBT. Dès l’après-midi, la proviseure du lycée s’oppose à ce qu’elle enseigne avec ce masque, sous prétexte qu’il mettrait en évidence une opinion et serait ainsi contraire au devoir de neutralité. Convoquée par la suite pour un entretien au Rectorat, on lui conseille de retourner en cours avec un masque blanc pour "ne pas faire de vagues", à une semaine à peine de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie dont l’Education nationale s’est pourtant faite l’écho".

EELV 69 "apporte son soutien plein et entier à cette enseignante, et dénonce toutes formes de discrimination à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Promouvoir les droits des personnes LGBTI+ ne saurait en aucun cas se rapprocher d’un quelconque prosélytisme. Identité de genre et orientation sexuelle sont inhérentes aux personnes et non des choix de conscience", conclut le communiqué.