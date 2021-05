Près de Lyon : une prof interdite d'enseigner parce qu'elle porte un masque aux couleurs arc-en-ciel ?

Selon le syndicat SUD, une enseignante du lycée Germaine-Tillion de Sain-Bel aurait été "catégoriquement interdite d'enseigner" par la proviseure de l'établissement "au motif qu'elle portait un masque aux couleurs arc-en-ciel".

La proviseure estimait que ce symbole "enfreignait le devoir de neutralité imposé aux fonctionnaires", affirme le syndicat.

A la suite de cet incident, l'enseignante a été convoquée par le Rectorat et "s'est vue demander par l’administration de ne plus utiliser ce masque au prétexte qu’il pouvait être perçu comme faisant la promotion de certaines pratiques".

"Alors que l’Éducation Nationale a initié une campagne de lutte contre les discriminations homophobes et transphobes, campagne pour laquelle le symbole arc-en-ciel est mis en avant, que le lundi 17 mai est la journée internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie, et contre toutes les discriminations liées aux identités de genre, et qu’enfin, la justice a confirmé à plusieurs reprises la compatibilité du drapeau arc-en-ciel avec le devoir de neutralité des services publics", Sud Éducation 69 déplore, dans un communiqué, "le signal envoyé aux élèves et aux agents LGBTQI, et s’inquiète des conséquences qu’une telle interdiction aura dans la luttes contre toutes les formes de discrimination".